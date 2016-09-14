تقرير: تدخل بريطانيا عسكريا في ليبيا استند لمعلومات خاطئة

مجلس اللوردات البريطاني-غيتي

قال نواب بريطانيون اليوم الأربعاء في تقرير إن التدخل العسكري البريطاني في ليبيا عام 2011 بأمر من رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون استند إلى معلومات مخابراتية خاطئة، وعجل بانهيار البلد الواقع في شمال أفريقيا سياسيا واقتصاديا.

وقادت بريطانيا وفرنسا جهودا دولية للإطاحة بمعمر القذافي في مطلع 2011 واستخدمتا الطائرات المقاتلة لدحر قوات القذافي والسماح لمقاتلي المعارضة بالإطاحة به.

وقال تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني إن كاميرون الذي تولى رئاسة الحكومة البريطانية من 2010 إلى يوليو/تموز الماضي لعب دورا "حاسما" في قرار التدخل ويجب أن يتحمل المسؤولية عن دور بريطانيا في أزمة ليبيا.

وقال كريسبين بلانت رئيس اللجنة وهو عضو في حزب المحافظين الذي ينتمي إليه كاميرون "إن تصرفات بريطانيا في ليبيا جزء من تدخل لم يكن نتيجة تفكير سليم ولا تزال نتائجه تظهر اليوم."

وأضاف "تأسست السياسة البريطانية في ليبيا قبل وأثناء التدخل في مارس/آذار 2011 على افتراضات خاطئة وفهم ناقص للبلاد والموقف."

وأضاف بيان اللجنة أن "المسؤولية الأساسية تقع على عاتق زعامة ديفيد كاميرون."

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد قال العام الحالي إن حلفاءه الأوربيين انشغلوا عن الأزمة الليبية بعد التدخل. وقال مكتب أوباما فيما بعد إنه لم يقصد انتقاد كاميرون.

واستقال كاميرون من رئاسة الوزراء بعدما خسر استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوربي كما استقال يوم الاثنين من عضوية البرلمان قائلا إنه لا يود أن يسبب ارتباكا لخليفته في رئاسة الوزراء تيريزا ماي.