تحقيق حول تجاوزات ارتكبتها مؤسسة "ترامب" الخيرية في نيويورك

المرشج الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب

أعلن "إريك شنايدرمان" المدعي العام لولاية نيويورك، فتح تحقيق مع مؤسسة خيرية يملكها المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، والتي تحمل اسمه؛ بسبب شبهات حول حدوث "تجاوزات" في عمل المؤسسة.

وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، مساء الثلاثاء، قال شنايدرمان "نفحص منذ فترة (لم يحددها) اتهمات حول وقوع مخالفات وتجاوزات في موضوع التبرعات بمؤسسة ترامب"، دون الإفصاح عن موعد انتهاء التحقيق والإجراءات القانونية المتوقع اتخاذها خلال هذه الفترة.

من جانبها، ردّت الحملة الانتخابية لترامب، على اتهامات المدعي العام في بيان، وزعمت أن شنايدرمان أطلق هذا التحقيق بدوافع حزبية، متهمة إياه بانتمائه للحزب الديمقراطي(المنافس في الانتخابات).

وتواجه مؤسسة ترامب سلسلة من الاتهامات من بينها عدم تقديم ترامب نفسه تبرعات لمؤسسته منذ عام 2008، وقيام المؤسسة بتوزيع تبرعات ذات توجهات سياسية، فضلا عن شرائه لوحة تحمل صورة له بقيمة 20 ألف دولار من الأموال المخصصة لأعمال خيرية.

وطالب أعضاء ديمقراطيون في لجنة الشؤون القضائية فى مجلس النواب الأمريكي أكثر من مرة بالتحقيق في تبرعات غير شرعية بقيمة 25 ألف دولار قدمتها مؤسسة ترامب عام 2013 لمجموعة تدعم ترشيح المدعية العامة لولاية فلوريدا "بام بوندي"، والتي كانت حينها تنوي الانضمام إلى "إريك شنايدرمان" في الإدعاء على جامعة ترامب في قضية تجاوزات، ما تسبب في وقف التحقيق.

وأعلن شنايدرمان في وقت سابق دعمه لـ"هيلاري كلينتون" مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية المقبلة.

جدير بالذكر أنه في نيويورك وعدد من الولايات الأمريكية، يتم انتخاب المدعين العامين كل 4 سنوات.