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اعتقال 3 فلسطينيين بتهمة تهريب 100 سيارة لـ"حماس"

14/9/2016

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 3 فلسطينيين من "عرب 48″، بزعم تهريبهم 100 سيارة لحركة "حماس" في قطاع غزة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة: "تم كشف النقاب، اليوم، عن قيام أجهزة الأمن باعتقال ثلاثة من سكان بلدة شقيب السلام، في صحراء النقب (جنوب إسرائيل)، للاشتباه بانتمائهم إلى شبكة قامت في عام 2016 بتهريب أكثر من 100 سيارة جيب إلى قطاع غزة".

وأضافت الإذاعة: "يُعتقد أنها موجهة إلى القوات الأمنية والذراع العسكري لحماس (كتائب القسام)".

وأشارت إلى أن المعتقلين هم: سعيد وفارس ونوح، ويحملون جميعا لقب "مُصلح"، إلا أنها لم تذكر صلة القرابة بينهم والإجراءات التي يخضعون لها أو العقوبة التي يواجهونها في حال إدانتهم.

وأوضحت الإذاعة أن "عملية تهريب السيارات تم تنفيذها من خلال تفكيكها وإخفاء أجزائها في شحنات بضائع أُدخلت الى القطاع بواسطة شاحنات عبر معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم)".

وتمنع إسرائيل إدخال بضائع تسميها "ذات استخدام مزدوج".

وبدأت إسرائيل في فرض الحصار على قطاع غزة، عقب نجاح حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية في يناير/كانون ثاني 2006، وشدّدته في منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة الحركة على القطاع.

كما تغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين قطاع غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر عدد محدود من الحالات الإنسانية.

وشهد عام 2015، إغلاقًا شبه كامل لمعبر "رفح"، بحسب وزارة الداخلية في غزة، التي قالت إن السلطات المصرية فتحته 21 يومًا فقط (على فترات متباعدة) لبعض الحالات الإنسانية.

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