أمير قطر يشارك في تشييع 3 جنود قتلوا باليمن

أمير قطر يشارك في تشييع جنازة 3 جنود قتلوا باليمن

شارك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، مساء أمس الثلاثاء في الدوحة في تشييع 3 جنود من القوات المسلحة القطرية قتلوا في اليمن خلال مشاركتهم ضمن القوة المشاركة في قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الشيخ تميم شارك في صلاة الجنازة على جثامين الشهداء النائب محمد عِوَض سالم والجندي محمد داوود خيال والجندي محمد ناصر محمد الذين استشهدوا أثناء تأدية الواجب ضمن قوات التحالف العربية المشاركة في عملية إعادة الأمل في اليمن، وشارك، في مراسم دفن جثامين الشهداء.

وتلقى أمير قطر، اتصالا هاتفيا مساء اليوم، من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أعرب فيه عن تعازيه وصادق مواساته إلى أمير دولة قطر في استشهاد الجنود الثلاثة .

وأعلنت القوات المسلحة القطرية الاثنين عن "استشهاد 3 من جنودها أثناء تأدية الواجب ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عملية إعادة الأمل في الجمهورية اليمنية". ويعد هذا أكبر عدد من الجنود يقتل من القوات المسلحة القطرية المشاركة ضمن التحالف العربي في اليمن.

وبمقتل هؤلاء الجنود يرتفع عدد جنود القوات المسلحة القطرية الذين قتلوا في اليمن إلى 4، بعد مقتل أول جندي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية وبمشاركة قطر عمليات عسكرية في اليمن ضد المسلحين الحوثيين، وذلك استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لـ"حماية اليمن وشعبه" من "عدوان المليشيات الحوثية"، في محاولة لمنع سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على كامل اليمن، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014.

وبدأت مشاركة قطر في العملية العسكرية باليمن بـ10 مقاتلات حربية، قبل أن تدفع بنحو ألف جندي إلى اليمن مزودين بعتاد ومعدات عسكرية حديثة لدعم العملية البرية لقوات التحالف في اليمن التي بدأت في سبتمبر/ أيلول الماضي.