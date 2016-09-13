واشنطن توافق على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لإسرائيل

باراك أوباما (يمين) وبنيامين نتنياهو – أرشيف

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وإسرائيل توصلتا لاتفاق نهائي بشأن حزمة مساعدات عسكرية قياسية جديدة لتل أبيب تصل قيمتها إلى 38 مليار دولار على الأقل.

وقالت المصادر إنه من المنتظر توقيع الاتفاق خلال أيام، وسيجري تنفيذه على مدى عشر سنوات.

ونقلت رويترز عن مسؤولين من الجانبين قولهم إن الاتفاق سيمثل أكبر التزام بالمساعدات العسكرية الأمريكية لأي دولة على الإطلاق، فيما سيتضمن تنازلات كبيرة قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب المصادر المطلعة.

وقال المسؤولون إن من بين التنازلات موافقة إسرائيل على ألا تسعى للحصول على أموال إضافية من الكونغرس خلاف ما ستحصل عليه سنويا بمقتضى الصفقة الجديدة، وأن تنهي أيضا ترتيبا خاصا سمح لها بإنفاق جزء من المساعدات الأمريكية على صناعتها الدفاعية بدلا من إنفاقه على أسلحة صناعة أمريكية.

ويشير طول وقت المفاوضات بشان الصفقة إلى استمرار الخلاف بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونتنياهو بشأن الاتفاق النووي الذي قادت الولايات المتحدة مفاوضات إبرامه مع إيران الخصم اللدود لإسرائيل.

وقال المسؤولون من الجانبين إن نتنياهو رأى أن عقد اتفاق مع أوباما الذي سيترك البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني أفضل من أن يتعلق بأمل أن يحصل على بنود أفضل في اتفاق مع الإدارة الأمريكية المقبلة.