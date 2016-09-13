مضاعفة رسوم المرور على طرق يديرها الجيش بمصر

منشور يوضح قيمة رسوم المرور على الطريق الصحراوي

أعلنت الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق قيمة رسوم المرور على طريق "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوي.

وقالت الشركة في منشور قامت بتوزيعه علي السيارات المارة ببوابة الرسوم بمدخل القاهرة – الاسكندرية الصحراوي أن الشركة ستقوم برفع رسوم المرور للسيارات الملاكي إلي 10 جنيهات، وسيارات الربع نقل إلي 5 جنيهات، والميكروباص إلي 10 جنيهات، والنصف نقل إلي 15 جنيها والأوتوبيس إلي 20 جنيها، كما أعلنت عن قيمة اشتراك شهري للسيارات الملاكي بتكلفة 150 جنيها. علما بأنه سيبدأ تطبيق هذه الأسعار الجديدة بدءا من 1 نوفمبر 2016.

وأضافت الشركة أن رسم المرور سيستخدم لرحلة واحدة فقط، كما أعلنت عن افتتاح مشروع مجمع مطاعم لخدمة رواد الطريق بجوار كوبري القرية الذكية وكذلك بمحطة وقود الوطنية قبل بوابة الرسوم ب 200 متر.

وأثارت هذه الخطوة رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلنين رفضهم للقرار، وتأثيره على العديد منهم في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

كما حذر الكثير منهم من تبعات هذا القرار الذي سيتسبب في رفع سعر سيارات الأجرة مؤكدين أن سائقي الميكروباص سوف يستغلون هذا القرار لمضاعفة أجرة السفر للركاب.