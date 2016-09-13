صور:سفير بريطانيا بالسعودية يؤدي مناسك الحج بعد إسلامه

السفير البريطاني بالسعودية مع زوجته أثناء تأدية مناسك الحج

أدى سايمون كوليز السفير البريطاني بالمملكة العربية السعودية مناسك الحج هذا العام بعد إشهار إسلامه

وهنأت (السيدة هدى) زوجة السفير البريطاني، زوجها عبر حسابها على "تويتر" بدخوله الإسلام وبأدائه فريضة الحج.

وقال سايمون في تغريدة له عبر موقع التدوين المصغر (توتير) ردا على سؤال عن قصة اعتناقه الإسلام :" الله يبارك فيك، أنا أسلمت بعد 30 عاما من البقاء في مجتمعات مسلمة وقبيل الزواج من هدى".

ونشر سايمون فيديو له أمس عبر حساب السفارة البريطانية في المملكة العربية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يهنئ فيه المسلمين بعيد الأضحى المبارك باللغة العربية قائلا :"حج مبرور وذنب مغفور".

واحتفل بعض المدونين بإشهار السفير البريطاني لإسلامه حيث كتبت فوزية البكر" الحمد لله .. السفير البريطاني في المملكة يؤدى فريضة الحج بعد إسلامه مع زوجته السيدة هدى".

وعُين سايمون كوليز سفيرا لبريطانيا في السعودية بنهاية يناير/كانون الثاني عام 2015، وكان قد انضم إلى وزارة الخارجية البريطانية أواخر العام 1978.

ودرس اللغة العربية، وكان أول منصب له في البحرين، ثم تنقل في منصب سفير بين قطر والعراق وسوريا، إلى جانب خدمته في كل من البصرة وعمان ونيودلهي