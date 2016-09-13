البث الحي
منوعات

شاهد: مغني راب أمريكي يبكي وهو يُقبِّل الحجر الأسود

13/9/2016

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة نشرها مغني الراب الأمريكي كيفين غيتس على صفحته بـ"إنستغرام" وهو يؤدي مناسك الحج هذا العام، حيث وصل برفقة زوجته إلى الأراضي المقدسة قبل موسم الحج فترة.

وأسر مغني الراب، الذي اعتنق الإسلام هو وزوجته قبل عام، قلوب رواد مواقع التواصل بمجرد نشره صوراً وفيديوهات من مكة يوثق فيها رحلته الروحانية، لاسيما بكاؤه وهو يقبل الحجر الأسود، وهناك مقاطع أخرى وهو يتناول التمر، وكذلك وهو يرتدي الزي السعودي.

ووصف غيتس من خلال المقاطع المصورة، مدى تأثره بمكة وحبه لبيت الله الحرام، وتفاعل رواد مواقع التواصل مع غيتس، إعجاباً واعتزازاً وفخراً به وبصدق مشاعره الواضحة من خلال المقاطع المصورة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)