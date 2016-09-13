شاهد: مغني راب أمريكي يبكي وهو يُقبِّل الحجر الأسود

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة نشرها مغني الراب الأمريكي كيفين غيتس على صفحته بـ"إنستغرام" وهو يؤدي مناسك الحج هذا العام، حيث وصل برفقة زوجته إلى الأراضي المقدسة قبل موسم الحج فترة.

وأسر مغني الراب، الذي اعتنق الإسلام هو وزوجته قبل عام، قلوب رواد مواقع التواصل بمجرد نشره صوراً وفيديوهات من مكة يوثق فيها رحلته الروحانية، لاسيما بكاؤه وهو يقبل الحجر الأسود، وهناك مقاطع أخرى وهو يتناول التمر، وكذلك وهو يرتدي الزي السعودي.

ووصف غيتس من خلال المقاطع المصورة، مدى تأثره بمكة وحبه لبيت الله الحرام، وتفاعل رواد مواقع التواصل مع غيتس، إعجاباً واعتزازاً وفخراً به وبصدق مشاعره الواضحة من خلال المقاطع المصورة.