شاهد: مذيع برفقة تمساح حي على الهواء مباشرة!

أصيب مذيع بالذعر حينما حاول تمساح صغير حي الهرب من بين يديه خلال لقاء تليفزيوني برفقته على الهواء مباشرة، وفقاً لما ذكره موقع Ooyuz وموقع Mashable التقني.

وكانت محطة WBZ الأمريكية ومقرها بوسطن، قررت ظهور المذيع الرياضي "ستيف بيرتون" برفقة تمساح صغير حقيقي على الهواء مباشرة، ويبدو أنه كان غير مستعد لما سيحدث وغير مدرك لقوة التمساح الطفل، فأصيب بالهلع عندما حاول التمساح التخلص من قبضته والهرب من بين يديه.

وأظهر الفيديو المذيع بيرتون حاملاً التمساح أثناء بث حي للحلقة، ثم تفاجأ بحركات قوية من التمساح محاولاً الهرب، ما أثار ارتباك المذيع، وطلب أحد المدربين منه إحكام قبضته على التمساح وفعل، لكنه لم يهدأ فقام المدرب بإبعاد التمساح عنه.

ويعتبر التمساح من أضخم الزواحف الحية، له جسم طويل وأرجل قصيرة وذنب طويل قوي يمكنه من السباحة، وأسنان حادة يقبض بها على فريسته، ويوجد 12 نوعاً من التماسيح، ومن الغرائب أنه لا يستطيع إخراج لسانه من فمه، وهو صاحب أقوى فك في الحيوانات المفترسة والأليفة.

تعيش التماسيح في المناطق الاستوائية، وتفضل المساحات الواسعة من المياه الضحلة والأنهار الراكدة والمستنقعات المفتوحة، وتتعرض التماسيح لعمليات الصيد على نطاق واسع بهدف الحصول على جلودها التي تعتبر من أغلى الجلود في العالم وتستعمل في صنع الأحذية والحقائب، ما يهدد أنواعاً كثيرة من التماسيح بالانقراض.