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شاهد: كوريا الشمالية تنظم احتفالا بتجربتها النووية الخامسة

13/9/2016

بث تلفزيون (كي.آر.تي) الحكومي في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء (13سبتمبر أيلول) تسجيل فيديو لتجمع حاشد للاحتفال بالتجربة النووية التي أجرتها البلاد مؤخرا.

وأجرت كوريا الشمالية يوم الجمعة (9 سبتمبر أيلول) أقوى تفجير نووي لها حتى الآن قائلة إنها حشدت القدرة على وضع رأس حربي على صاروخ باليستي لتعزز بذلك تهديدا عجز خصومها والأمم المتحدة عن احتوائه.

وعرضت المحطة التلفزيونية آلافا من مواطني كوريا الشمالية والجنود وأيضا مسؤولين كبار بالحكومة وهم يحتفلون في ميدان كيم إيل سونج في بيونغ يانغ.

ولم يظهر زعيم البلاد كيم جونج أون في الفيديو ولم تحدد المحطة التلفزيونية تاريخ الاحتفال.

وخلال الاحتفال أشاد مسؤول كبير في الحكومة بالتجربة النووية الناجحة.

وقال كيم كي نام نائب رئيس اللجنة المركزية بحزب العمال الكوريين: "سيتيح وضع معايير الرأس الحربية النووية الإنتاج حسب الرغبة وأكبر عدد ممكن مع رغبتها (الحكومة) في تشكيلة من الرؤوس الحربية الصغيرة والخفيفة والمتنوعة ذات القوة الكبيرة على الضرب".

وقالت كوريا الجنوبية يوم الاثنين إن جارتها الشمالية مستعدة لإجراء تجربة نووية إضافية في أي وقت.

وحلقت في وقت سابق الثلاثاء قاذفتان أمريكيتان من طراز بي-1 فوق كوريا الجنوبية في استعراض للقوه والتضامن مع حليفتها.

 

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