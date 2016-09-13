شاهد: كلبة تمكث 6 أيام أمام مستشفى بانتظار مالِكتها المريضة!

نعم هم أوفى الأصدقاء وما زلت قصصهم مع أصحابهم تؤكد أنهم أكثر وفاءً وولاءً من البشر، وتلك القصة بطلتها كلبة تدعى مايا من سلالة "اكيتا اينو" حيث أمضت 6 أيام أمام باب إحدى المستشفيات الإسبانية تنتظر مالكتها المريضة حتى تخرج!

وبحسب صحيفتي التليغراف ومترو البريطانيتين، فإن العديد من الناس لاحظوا مكوث كلبة أمام مدخل مستشفى إلد بمدينة إليكانتي جنوب شرق إسبانيا، واتضح بعدها أنها تنتظر أمام الباب المؤدي لغرفة عمليات صاحبتها وتدعى ساندرا انيستا (22 عاماً) والتي اضطرت لإجراء عملية جراحية مفاجئة لإزالة الزائدة الدودية.

وحاول والد ساندرا ويدعى أندريس انيستا، إعادة الكلبة مايا إلى المنزل لكنها رفضت تماماً وأصرت على البقاء وانتظار صاحبتها بالمستشفى، وباءت جهود الأب كلها بالفشل، حتى لفتت أنظار الجميع من شدة وفائها، واهتم العاملون في المستشفى بها ووفروا لها الطعام والشراب لحين خروج صاحبتها معجبين بتصرفها ونشروا قصتها على فيسبوك، ثم أصبحت مايا حديث وسائل الإعلام.

ويعتبر الأب أن مايا التي تبلغ من العمر سنتين، فرداً أساسياً من أفراد العائلة، وكانوا في طريقهم للسفر إلى برشلونة حين بدأت ساندرا تشعر بآلام شديدة في بطنها وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى.

وتشبه قصة الكلبة مايا، قصة كلب اكيتا ياباني يدعى هاتشيكو الذي انتظر صاحبه 10 أعوام في محطة ركاب أملاً في عودة صاحبه الذي كان قد تعرض لسكتة دماغية قاتلة فلم يعد، وألهمت القصة أحد المخرجين فجسد حكاية الكلب في فيلم عام 2009 من بطولة ريتشارد غير.