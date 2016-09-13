البث الحي
منوعات

شاهد: طالب مصري يخترع سترة خفيفة واقية من الرصاص

13/9/2016

مع تصاعد التوترات الأمنية في شمال سيناء، اخترع طالب الهندسة المصري ريمون أشرف (22 عاماً) سترة جديدة واقية من الرصاص حفاظاً على سلامة الجنود.

وقال الطالب المسجل في الجامعة البريطانية إن تغير طبيعة القتال يعني أن رجال الأمن يحتاجون إلى معدات مختلفة لحمايته، ومن هنا كانت فكرة اختراع سترة جديدة واقية من الرصاص أخف وزناً وأرخص سعراً.

وحالياً تستخدم طبقات من الصلب والسيراميك والألواح المعدنية في السترات الواقية من الرصاص التقليدية لتوفير أكبر حماية ممكنة، لكن اشرف قال إنه تمكن باستخدام الإضافات الكيماوية والمواد اللاصقة على أقمشة مصنوعة من مادة البولي أميد من خفض وزن الدرع التقليدي إلى أقل من نصف وزنه الراهن.

وقال إنه بعدد أقل من الطبقات يمكن لمنتجه الجديد توفير الحماية من رصاص التسعة مللي الذي ينطلق بسرعة مئات الأميال في الثانية الواحدة، وأضاف أنها خطوة مهمة بعيداً عن نظام الطبقات العديدة المستخدم.

ويأمل أشرف وفريقه في تطوير المنتج بدرجة أكبر ليوفر في نهاية الأمر الحماية من البنادق الآلية.

 

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)