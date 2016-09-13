شاهد: طالب مصري يخترع سترة خفيفة واقية من الرصاص

مع تصاعد التوترات الأمنية في شمال سيناء، اخترع طالب الهندسة المصري ريمون أشرف (22 عاماً) سترة جديدة واقية من الرصاص حفاظاً على سلامة الجنود.

وقال الطالب المسجل في الجامعة البريطانية إن تغير طبيعة القتال يعني أن رجال الأمن يحتاجون إلى معدات مختلفة لحمايته، ومن هنا كانت فكرة اختراع سترة جديدة واقية من الرصاص أخف وزناً وأرخص سعراً.

وحالياً تستخدم طبقات من الصلب والسيراميك والألواح المعدنية في السترات الواقية من الرصاص التقليدية لتوفير أكبر حماية ممكنة، لكن اشرف قال إنه تمكن باستخدام الإضافات الكيماوية والمواد اللاصقة على أقمشة مصنوعة من مادة البولي أميد من خفض وزن الدرع التقليدي إلى أقل من نصف وزنه الراهن.

وقال إنه بعدد أقل من الطبقات يمكن لمنتجه الجديد توفير الحماية من رصاص التسعة مللي الذي ينطلق بسرعة مئات الأميال في الثانية الواحدة، وأضاف أنها خطوة مهمة بعيداً عن نظام الطبقات العديدة المستخدم.

ويأمل أشرف وفريقه في تطوير المنتج بدرجة أكبر ليوفر في نهاية الأمر الحماية من البنادق الآلية.