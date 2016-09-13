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شاهد: ضيوف الرحمن يواصلون رمي الجمرات في مشعر مِنى

13/9/2016

واصل ضيوف الرحمن شعيرة رمي الجمرات اليوم الثلاثاء الحادي عشر من ذي الحجة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وبدأ حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، حيث يرمون في هذه الأيام الجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى.

وكان حجاج بيت الله قد أتموا أمس الاثنين العاشر من ذي الحجة شعيرة رمي جمرة العقبة الكبرى في يوم عيد الأضحى -وهو يوم الحج الأكبر- في يسر وسهولة ودون أن تسجل حالات تزاحم عند منطقة جسر الجمرات.

وكثفت السلطات السعودية إجراءات الأمن لتجنب تكرار حادثة تدافع كانت أسوأ كارثة في موسم الحج منذ 25 عاماً على الأقل وقعت العام الماضي عند مفترق طرق في منى وهم في طريقهم لرمي الجمرات.

وأعادت السعودية تصميم منطقة رمي الجمرات بعد حادثتي تدافع وقعتا عامي 2004 و2006 وقتل فيهما مئات الحجاج.

وانطلق الحجاج صباح الاثنين من مشعر مزدلفة باتجاه منى وباشروا رمي جمرة العقبة الكبرى، وانتشر مئات من رجال الأمن في طوابق الجسر الأربعة وقاموا بتنظيم حركة الحجاج.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية إن 1.863 مليون حاج قدموا من خارج السعودية لأداء الفريضة هذا العام، وقد أدت أعداد كبيرة من الحجاج طواف الإفاضة بالمسجد الحرام وعادوا للمبيت في منى ورمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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