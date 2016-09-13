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شاهد: الضفادع ذي الأعين الحمراء وجدت مأوى لها في نيكاراغوا

13/9/2016

وجدت الضفادع ذات الأعين الحمراء المهددة بالانقراض من الغابات الاستوائية في المكسيك وأميركا الوسطى وكولومبيا مأوى لها في جبال ماناغوا الجنوبية داخل محمية "مونتيبيلي" في نيكاراغوا ، تقيها من التغيرات المناخية.

ويعيش هذا النوع من الضفادع على الأشجار بمحاذاة الأنهار و البرك في غابات أمريكا الجنوبية و الوسطى.

 

ويملك عينان حمراوان و جلد أخضر مع جوانب مخططة باللونين الأزرق و الأصفر و أصابع برتقالية.

 

ولأنها تعيش على الأشجار فهي ماهرة جدا بالقفز و هي غير سامة و تعتمد على التخفي لحماية نفسها فهي تقوم بإخفاء التخطيط الأزرق و الأصفر على الجانبين بأرجلها و تضع أقدامها البرتقالية تحت بطنها و تغلق عينيها فتظهر خضراء بالكامل و متخفية تماما.

 

وتضع الأنثى "بيضها"على أوراق الشجر بمحاذة البرك و تتركها دون رجعة.

 

ويكبر "البيض" بسرعة كبيرة خلال أيام لتصبح "شراغف" وتكون عرضة للافتراس من قبل العناكب و الدبابير و الأفاعي و غيرها من الحيوانات.

و في ظل غياب من يدافع عنها تقوم "الشراغف" التي لا زالت محاطة بأكياس، بالدفاع عن نفسها عندما تدرك أنها عرضة للخطر بأن ترمي بنفسها داخل البرك.

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