شاهد: الضفادع ذي الأعين الحمراء وجدت مأوى لها في نيكاراغوا

وجدت الضفادع ذات الأعين الحمراء المهددة بالانقراض من الغابات الاستوائية في المكسيك وأميركا الوسطى وكولومبيا مأوى لها في جبال ماناغوا الجنوبية داخل محمية "مونتيبيلي" في نيكاراغوا ، تقيها من التغيرات المناخية.

ويعيش هذا النوع من الضفادع على الأشجار بمحاذاة الأنهار و البرك في غابات أمريكا الجنوبية و الوسطى.

ويملك عينان حمراوان و جلد أخضر مع جوانب مخططة باللونين الأزرق و الأصفر و أصابع برتقالية.

ولأنها تعيش على الأشجار فهي ماهرة جدا بالقفز و هي غير سامة و تعتمد على التخفي لحماية نفسها فهي تقوم بإخفاء التخطيط الأزرق و الأصفر على الجانبين بأرجلها و تضع أقدامها البرتقالية تحت بطنها و تغلق عينيها فتظهر خضراء بالكامل و متخفية تماما.

وتضع الأنثى "بيضها"على أوراق الشجر بمحاذة البرك و تتركها دون رجعة.

ويكبر "البيض" بسرعة كبيرة خلال أيام لتصبح "شراغف" وتكون عرضة للافتراس من قبل العناكب و الدبابير و الأفاعي و غيرها من الحيوانات.

و في ظل غياب من يدافع عنها تقوم "الشراغف" التي لا زالت محاطة بأكياس، بالدفاع عن نفسها عندما تدرك أنها عرضة للخطر بأن ترمي بنفسها داخل البرك.