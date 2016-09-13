شاهد: أمريكا تستعرض قوتها العسكرية أمام بيونغ يانغ

حلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز بي-1بي الثلاثاء فوق كوريا الجنوبية في استعراض للقوة أمام كوريا الشمالية التي أجرت قبل أربعة أيام تجربتها النووية الخامسة.

وقرابة الساعة 10.00 (01.00 ت غ) دخلت الطائرتان اللتان تفوق سرعتهما سرعة الصوت المجال الجوي الكوري الجنوبي فوق قاعدة أوسان الجوية الأمريكية في مدينة بيونغتايك.

وأقلعت الطائرتان من قاعدة أندرسن الجوية في جزيرة غوام بالمحيط الهادئ يواكب كلا منهما سرب من المقاتلات الأمريكية والكورية الجنوبية.

وقال الجنرال فنسنت بروكس قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية إن "عرض اليوم هو مجرد نموذج عن موجة واسعة من القدرات العسكرية لهذا التحالف المتين الذي يهدف إلى توفير وتعزيز الردع".

وأضاف أن "التجربة النووية الكورية الشمالية تشكل تصعيدا خطرا وتشكل تهديدا غير مقبول"، مجددا التأكيد على "الالتزام الراسخ" للولايات المتحدة الدفاع عن حلفائها في المنطقة.

وأكد الجنرال الأمريكي أن الولايات المتحدة "ستتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك من خلال عمليات مثل تلك التي جرت اليوم ومن نشر بطارية ثاد في شبه الجزيرة الكورية"، في إشارة إلى المنظومة الأمريكية للدفاع الصاروخي التي تعمل واشنطن على نصبها في كوريا الجنوبية.

وأعلنت كوريا الشمالية الجمعة إطلاق رأس نووي يمكن تحميله على صاروخ في خامس تجربة نووية "ناجحة"، ما استدعى إجراء محادثات عاجلة في الأمم المتحدة ودعوات لفرض عقوبات جديدة.

ودانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وروسيا والصين التجربة التي جرت قرب موقع بيونغيي-ري، بقوة انفجار تعادل حوالى 10 كيلوطن وهو أقوى انفجار يقوم به الشمال حتى اليوم.