البث الحي
منوعات

شاهد: أمريكا تستعرض قوتها العسكرية أمام بيونغ يانغ

13/9/2016

حلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز بي-1بي الثلاثاء فوق كوريا الجنوبية في استعراض للقوة أمام كوريا الشمالية التي أجرت قبل أربعة أيام تجربتها النووية الخامسة.

وقرابة الساعة 10.00 (01.00 ت غ) دخلت الطائرتان اللتان تفوق سرعتهما سرعة الصوت المجال الجوي الكوري الجنوبي فوق قاعدة أوسان الجوية الأمريكية في مدينة بيونغتايك.

وأقلعت الطائرتان من قاعدة أندرسن الجوية في جزيرة غوام بالمحيط الهادئ يواكب كلا منهما سرب من المقاتلات الأمريكية والكورية الجنوبية.

وقال الجنرال فنسنت بروكس قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية إن "عرض اليوم هو مجرد نموذج عن موجة واسعة من القدرات العسكرية لهذا التحالف المتين الذي يهدف إلى توفير وتعزيز الردع".

وأضاف أن "التجربة النووية الكورية الشمالية تشكل تصعيدا خطرا وتشكل تهديدا غير مقبول"، مجددا التأكيد على "الالتزام الراسخ" للولايات المتحدة الدفاع عن حلفائها في المنطقة.

وأكد الجنرال الأمريكي أن الولايات المتحدة "ستتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك من خلال عمليات مثل تلك التي جرت اليوم ومن نشر بطارية ثاد في شبه الجزيرة الكورية"، في إشارة إلى المنظومة الأمريكية للدفاع الصاروخي التي تعمل واشنطن على نصبها في كوريا الجنوبية.

وأعلنت كوريا الشمالية الجمعة إطلاق رأس نووي يمكن تحميله على صاروخ في خامس تجربة نووية "ناجحة"، ما استدعى إجراء محادثات عاجلة في الأمم المتحدة ودعوات لفرض عقوبات جديدة.

ودانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وروسيا والصين التجربة التي جرت قرب موقع بيونغيي-ري، بقوة انفجار تعادل حوالى 10 كيلوطن وهو أقوى انفجار يقوم به الشمال حتى اليوم.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)