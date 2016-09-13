بسبب القمح الروسي.. موسكو تهدد بحظر استيراد الموالح المصرية

القاهرة تأخرت في الموافقة على شحنات قمح روسي (رويترز-أرشيفية)

في تصعيد لنزاع تجاري بسبب تأخر القاهرة في الموافقة على شحنات من القمح الروسي، هددت الهيئة المعنية بمراقبة سلامة الغذاء في روسيا، اليوم الثلاثاء، بحظر استيراد بعض الموالح من مصر.

وتسعى موسكو لإجراء محادثات مع مصر -أكبر بلد مستورد للقمح في العالم وأكبر مشتر للقمح الروسي- نظراً لأن القاهرة لم توافق على أية واردات من القمح الروسي منذ أن شددت القواعد التنظيمية المتعلقة بفطر الإرجوت الذي يصيب القمح في أواخر أغسطس/آب.

وقبل شحن كميات كبيرة من الموالح المصرية إلى روسيا، قالت هيئة سلامة الغذاء الروسية في بيان إنها قلقة من انطواء الإمدادات المصرية على "مخالفات ممنهجة للمتطلبات الدولية والمتعلقة بالصحة النباتية".

ولم تكشف الهيئة عن قائمة المنتجات التي قد تحظرها، ولم تصدر على الفور أي تعليقات من وزارة الزراعة المصرية، كما لم يتضح على الفور ما إذا كان هناك دوافع سياسية وراء البيان الروسي.

وأظهرت بيانات الجمارك أن روسيا استوردت 1.5 مليون طن من الموالح من أنحاء من العالم في 2015 بقيمة 1.2 مليار دولار، وتشتهر روسيا بلجوء هيئتها المعنية بسلامة الغذاء إلى التهديدات وتقليص الواردات في النزاعات التجارية مع دول أخرى.

وربما يعزز التهديد موقف موسكو في مباحثاتها مع القاهرة بخصوص شحنات القمح المتأخرة. وتتطلع روسيا لاستعادة الصادرات إلى مصر في أقرب وقت ممكن بعد جنيها أكبر محصول من القمح منذ انتهاء الحقبة السوفيتية.