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النظام السوري يقول إنه أسقط طائرة إسرائيلية وتل أبيب تنفي

13/9/2016

القنيطرة – أرشيف

نقلت وسائل إعلام سورية رسمية عن الجيش السوري قوله إنه أسقط طائرة حربية إسرائيلية وطائرة بلا طيار في سوريا صباح اليوم الثلاثاء بعد هجوم إسرائيل على موقع للجيش في جنوب سوريا.

وقالت وكالة "سانا" السورية الرسمية للأنباء إن الطائرة هاجمت موقعا للجيش الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت لمحلي اليوم الثلاثاء في ريف القنيطرة الجنوبي مضيفة أنه جرى بعد ذلك إسقاطها بالإضافة إلى طائرة بدون طيار.

وتابعت: "أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان لها أن طيران العدو الإسرائيلي قام عند الساعة الواحدة صباح اليوم بالاعتداء على أحد مواقعنا العسكرية بريف القنيطرة فتصدت وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت له طائرة حربية جنوب غرب القنيطرة وطائرة استطلاع غرب سعسع".

 ومن جانبه، نفى الجيش الإسرائيلي إسقاط أي من طائراته بعد هجوم إسرائيلي على موقع للجيش السوري.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "أٌطلق صاروخان أرض-جو من سوريا بعد المهمة لاستهداف مواقع مدفعية سورية. لم تتعرض سلامة الطائرات (الإسرائيلية) في أي مرحلة للخطر".

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