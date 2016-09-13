الملك سلمان: استخدام الحج لأهداف سياسية مرفوض

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء إنه لا يجب استخدام الحج في تحقيق أهداف سياسية أو خلافات مذهبية.

وخلال حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه العاهل السعودي بقصر "منى" لكبار الشخصيات ورؤساء بعثات الحج قال إنه على المسلمين أن يتحدوا لمواجهة ما سماه بوباء "التطرف".

وأضاف العاهل السعودي أن "المملكة ترفض رفضا قاطعا أن تتحول هذه الشعيرة العظيمة إلى تحقيق أهداف سياسية أو خلافات مذهبية".

وأضاف أن "الغلو والتطرف توجه مذموم شرعا وعقلا وهو حين يدب في جسد الأمة الإسلامية يفسد تلاحمها ومستقبلها وصورتها أمام العالم ولا سبيل إلى الخلاص من هذا البلاء إلا باستئصاله دون هوادة بوحدة المسلمين للقضاء على هذا الوباء."

وتابع: "الإسلام هو دين السلام والعدل، والإخاء والمحبة والإحسان، وما يشهده العالم الإسلامي اليوم في بعض أجزائه من نزاعات ومآس وفرقة وتناحر يدعونا جميعاً إلى بذل قصارى الجهد لتوحيد الكلمة والصف، والعمل معاً لحل تلك النزاعات وإنهاء الصراعات، والمملكة تؤكد حرصها الدائم على لمّ شمل المسلمين ومد يد العون لهم، والعمل على دعم كل الجهود الخيرة والساعية لما فيه خير بلداننا الإسلامية".

وأكد أن "المملكة تعتز بخدمة الحرمين الشريفين"، مضيفا أن "خدمة الحجاج شرف للمملكة".

وقال: "يواصل حجاج بيت الله الحرام تأدية مناسكهم في أمن وطمأنينة تحيطهم رعاية الله وتوفيقه، والمملكة تعتز وتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وهو شرف خصها الله به، وقد سخرت المملكة العربية السعودية كل إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم ، وتوفير كل السبل لتسهيل أدائهم لمناسكهم بكل يسر وطمأنينة ، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك".

وأقام العاهل السعودي، في الديوان الملكي بقصر منى، حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الدولة وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف العاهل السعودي، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام.