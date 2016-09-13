الحمد الله: إسرائيل تسعى لحل "دولة واحدة بنظام فصل عنصري"

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن "على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي خاصة، اتخاذ قرارات جدية لدعم إقامة الدولة الفلسطينية، ووقف الاستيطان ومحاولات الحكومة الإسرائيلية شرعنته، لإنقاذ حل الدولتين، وكي لا ينتهي الأمر بدولة واحدة بنظام فصل عنصري".

وجدد الحمد الله، مطالبة المجتمع الدولي عامة ودول الاتحاد الأوروبي خاصة، لاتخاذ خطوات جدية لدعم إقامة الدولة الفلسطينية، ووقف الاستيطان الإسرائيلي.

وأضاف، خلال استقباله رئيس وزراء لوكسمبورغ زافييه بيتيل، والوفد المرافق له، في مكتبه برام الله، بحضور ممثل هولندا لدى فلسطين بيتر موليما : وتابع، وفق بيان صادر عن مكتبه: " نجدد مطالبتنا بالضغط على إسرائيل للالتزام بكافة الاتفاقيات الموقعة مثلما التزمنا بها، ونرحب بكافة المبادرات الدولية لإحياء العملية السلمية، بما يضمن حقنا في اقامة دولتنا المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وكان رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، قد وضع اليوم، إكليلاً من الزهور على ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في رام الله، قبل أن يغادر متجها للقدس.