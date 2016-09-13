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"إنستغرام" يسمح لمستخدميه بالتحكم في التعليقات على صورهم

13/9/2016

أعلن تطبيق إنستغرام لتبادل الصور، الاثنين، إطلاق خاصية جديدة تسمح لمستخدميه بالتحكم في التعليقات التي تنشر على صورهم.

وتسمح الخاصية الجديدة للمستخدمين بإدخال الكلمات التي يعتبرونها مسيئة أو غير ملائمة وبذلك يتم إخفاء أي تعليق يحتوي على هذه الكلمات.

وأثارت التعليقات المزعجة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر ضيق الكثيرين فيما يقرر عدد متزايد من المشاهير إغلاق حساباتهم عليها نتيجة للكراهية التي توجه إليهم عن طريق الإنترنت.

وأغلق تويتر عدداً من الحسابات بعد المضايقات التي تعرضت لها الممثلة ليزلي غونز على الموقع مما دفعها لإغلاق حسابها.

وأعلن إنستغرام الذي يملكه فيسبوك عن الخاصية الجديدة بعد قرابة شهر على قرار مغني البوب الشهير غاستن بيبر إغلاق حسابه على إنستغرام بعدما هدد بتطبيق إجراءات الخصوصية على حسابه بعد هجوم تعرض له بسبب صورة نشرها.

ويسمح إنستغرام لمستخدميه بالفعل بحذف التعليقات والإبلاغ عن أي تعليقات غير ملائمة وإغلاق حسابات.

ومع الخاصية الجديدة أصبح لمستخدمي الموقع حرية كتابة الكلمات التي يعتبرونها مسيئة أو تفعيل قائمة وضعها التطبيق للكلمات المسيئة حتى يتم حذفه.

 

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