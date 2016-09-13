البث الحي
منوعات

إصابة شيمون بيريز بجلطة دماغية

13/9/2016

نقل الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز (93 عاما) مساء الثلاثاء إلى مستشفى قرب تل أبيب إثر تعرضه لجلطة دماغية حيث قرر الأطباء تخديره لتسهيل علاجه.

وأعلن مكتب بيريز في بيان أن "الرئيس السابق نقل إلى مستشفى تل هاشومير إثر تعرضه لجلطة في الدماغ. حالته مستقرة وهو لم يفقد الوعي ويتلقى العلاج الملائم".

وأضاف المكتب لاحقا أن الاطباء "قرروا تخديره واستخدام أجهزة لمساعدته على التنفس بهدف تسهيل استكمال العلاج. وبعد بضع دقائق، سيخضع لصورة شعاعية لتقييم حالته في شكل أدق".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن بيريز في حالة حرجة.

وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى التصريح بتمني الشفاء العاجل لبيريز.

وكتب نتانياهو على فيسبوك "أتمنى للرئيس السابق شفاء سريعا. شيمون نحن نحبك وكل الشعب يتمنى لك الشفاء".

وتحدث نتانياهو إلى مدير المستشفى للاطلاع على الوضع الصحي لبيريز كما أعلن مكتبه.

وتعرض بيريز في كانون الثاني/يناير لوعكتين في القلب في عشرة أيام ونقل إلى المستشفى مرتين.

وبيريز هو أحد مهندسي اتفاقات أوسلو التي وقعت العام 1993 وحاز جائزة نوبل للسلام في 1994 مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل اسحق رابين والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وتولى بيريز مرارا حقائب وزارية ومنصب رئيس الوزراء قبل أن يصبح رئيسا لدولة إسرائيل بين 2007 و2014.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)