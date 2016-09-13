إصابة شيمون بيريز بجلطة دماغية

نقل الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز (93 عاما) مساء الثلاثاء إلى مستشفى قرب تل أبيب إثر تعرضه لجلطة دماغية حيث قرر الأطباء تخديره لتسهيل علاجه.

وأعلن مكتب بيريز في بيان أن "الرئيس السابق نقل إلى مستشفى تل هاشومير إثر تعرضه لجلطة في الدماغ. حالته مستقرة وهو لم يفقد الوعي ويتلقى العلاج الملائم".

وأضاف المكتب لاحقا أن الاطباء "قرروا تخديره واستخدام أجهزة لمساعدته على التنفس بهدف تسهيل استكمال العلاج. وبعد بضع دقائق، سيخضع لصورة شعاعية لتقييم حالته في شكل أدق".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن بيريز في حالة حرجة.

وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى التصريح بتمني الشفاء العاجل لبيريز.

وكتب نتانياهو على فيسبوك "أتمنى للرئيس السابق شفاء سريعا. شيمون نحن نحبك وكل الشعب يتمنى لك الشفاء".

وتحدث نتانياهو إلى مدير المستشفى للاطلاع على الوضع الصحي لبيريز كما أعلن مكتبه.

وتعرض بيريز في كانون الثاني/يناير لوعكتين في القلب في عشرة أيام ونقل إلى المستشفى مرتين.

وبيريز هو أحد مهندسي اتفاقات أوسلو التي وقعت العام 1993 وحاز جائزة نوبل للسلام في 1994 مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل اسحق رابين والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وتولى بيريز مرارا حقائب وزارية ومنصب رئيس الوزراء قبل أن يصبح رئيسا لدولة إسرائيل بين 2007 و2014.