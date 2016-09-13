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إشعال النار في ملابس سيدة مسلمة في نيويورك

13/9/2016

سيدة مسلمة في أحد شوارع نيويورك – أرشيف

قالت وسائل إعلام أمريكية إن الشرطة تحقق في حادث اعتداء على مسلمة في مدينة نيويورك عبر إشعال النار في ملابسها، ضمن سلسلة من الحوادث التي استهدفت مسلمين خلال الشهور الأخيرة.

وقالت الشرطة إن السيدة (35 عاما) كانت تسير في "الجادة الخامسة" بمنطقة مانهاتن في نيويورك مساء السبت الماضي عندما شعرت بحرارة على ذراعها، واكتشفت اشتعال النار في قميصها، وقامت بإخمادها سريعا.

وقالت السيدة للشرطة إنها لاحظت وقوف رجل بالقرب منها ويحمل ولاعة في يده، وأوضحت أن الرجل مشى سريعا دون أن يتحدث إليها.

وتسعى الشرطة إلى تحديد هوية المتهم بارتكاب الحادث، بعدما التقطت كاميرات المراقبة صورة له أثناء ابتعاده عن موقع الحادث.

وقالت الشرطة إن وحدة جرائم الكراهية في شرطة نيويورك بدأت التحقيق في الحادث لتحديد ما إذا كان مدفوعا بمشاعر كراهية ضد المسلمين أم لا.

من جانبه، أدان مركز العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير" في نيويورك الحادث، وحث عمدة نيويورك على التركيز على التحقيقات في جرائم الكراهية ضد المسلمين والتي شهدت تصاعدا في الشهور الأخيرة.

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