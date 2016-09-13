أين تذهب "جمرات" الحج بعد رميها ؟ شاهد الفيديو

تجولت كاميرا الجزيرة مباشر داخل "قبو" جسر الجمرات، رصدت فيه عملية جمع وتخزين وفرز ونقل "الجمرات" عقب استخدامها من قبل حجاج بيت الله الحرام.

جدير بالذكر أن جسر الجمرات يحتوي على عدة طوابق واستطاعت كاميرا "الجزيرة مباشر" النزول إلى قبو الجسر كي تُظهر كيف يتم التعامل مع "الحصى" عقب إلقائها من قبل الحجاج.

وأظهرت كاميرا "الجزيرة مباشر" كيف تتجمع "الجمرات" في حوض كبير يعمل بشكل ألي و له باب إلكتروني يطل على عدد من المدرجات، التي تقوم بدورها برفع هذه الجمرات إلى أعلي حيث تُكب في سيارات نقل كبيرة، لنقلها بعد ذلك.

ويقدر وزن الجمرات التي تُلقى كل عام بعد انتهاء مناسك الحج بألف طن.