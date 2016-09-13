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أمريكا ودول أوربية تدين هجوم حفتر على موانئ النفط

13/9/2016

أدانت الولايات المتحدة ودول أوروبية الهجوم الذي تشنه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ يوم الأحد على موانئ النفط في منطقة الهلال النفطي والذي تمكنت في أعقابه من الاستيلاء على ثلاثة من هذه الموانئ.

وقالت الدول في بيان مشترك إن "حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة تدين الهجمات التي استهدفت في نهاية الاسبوع موانئ زويتينة وراس لانوف والسدرة والبريقة النفطية في ليبيا".

وترعى هذه الدول الست العملية المعقدة لإعادة توحيد ليبيا وإعادة إعمار هذا البلد الذي يشهد حالة من الفوضى منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.

وشدد البيان على أن النفط ملك للشعب الليبي ويجب بالتالي أن تديره حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس.

وأضافت الدول الست: "ندعو كل القوات المسلحة الموجودة في الهلال النفطي للانسحاب الفوري وغير المشروط" ، مطالبة بـ"وقف فوري لإطلاق النار".

واقتربت قوات حفتر أمس الاثنين من السيطرة بشكل كامل على منطقة الهلال النفطي بعدما وضعت يدها على ميناء ثالث في المنطقة.

وبدأت هذه القوات يوم الأحد هجوما على منطقة الهلال النفطي الواقعة بين بنغازي (ألف كيلومتر شرق طرابلس) وسرت (450 كيلومتر شرق طرابلس) وأعلنت سيطرتها على ميناءي راس لانوف والسدرة، أكبر موانئ تصدير النفط، في تطور من شأنه أن يجر البلاد إلى صراع مسلح أكثر دموية.

وشهد ميناء الزويتينة الواقع في المنطقة ذاتها معارك طوال يوم الأحد بين قوات حفتر وقوات حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس.

وتعد هذه أول مواجهات بين قوات حفتر والقوات حكومة الوفاق الوطني منذ وصول الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي إلى العاصمة الليبية في نهاية مارس/آذار الماضي.

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