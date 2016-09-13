أردوغان: قوة الإيمان وتلاحم الشعب أنقذنا من الانقلاب

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لولا قوة الإيمان وتلاحم الشعب التركي، لكان من الصعب إنقاذ الدولة التركية من محاولة الانقلاب الأخيرة، فضلاً عن الحملات الدولية التي استهدفت البلاد تحت غطاء منظمات مثل حزب العمال الكردستاني"بي كا كا" و"تنظيم الدولة" قرابة عام.

وأضاف أردوغان خلال كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، في برنامج معايدة أعدها "وقف تركيا للمتبرعين"، في مدينة إسطنبول، أنه منذ تأسيس حزبه القديم "العدالة والتنمية"(الحاكم) في 2001، ومن ثم توليه مقاليد الدولة في تركيا عام 2002، وهم مستمرون في نهج نضالهم جنبًا إلى جنب مع الشعب.

وتوعد أردوغان بمحاسبة الفاعلين، بالهجوم الذي استهدف مركزًا للشرطة أمس الاثنين شرقي البلاد، مشددًا على أنه لا يحق لأحد نزع البهجة عن المواطنين في هذه الأيام المباركة.

وجدّد أردوغان تأكيده على أن وحدة وأخوّة وإيمان الشعب التركي هو من أسهم في إفشال محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز الماضي، مشيرًا إلى أن مقاتلات الـ إف 16، والمروحيات الحربية والدبابات والمدفعيات لم تفلح في فك إرادة الشعب.

وشدد على أنهم لن يسمحوا بدولة رديفة للدولة التركية، أو بكيان موازٍ لها، متعهدًا بملاحقة أعضاء منظمة "فتح الله غولن".

وشدد على أن محاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة، كانت جزءا من لعبة كبيرة تستهدف العالم الإسلامي، لافتًا إلى أن الشعب التركي ينتظر منهم إفشالها، وأضاف أن منظمة "غولن" لا تحاول زعزعة استقرار تركيا فحسب بل لها أنشطة في العراق وسوريا وأفغانستان ومصر وتونس وليبيا.

وحول الانتقادات الأوروبية الموجهة لبلاده حيال مناقشة إعادة عقوبة الإعدام في البلاد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، قال الرئيس التركي: "قلت لهم (للأوربيين) أنتم لم تواجهوا ما واجهنا، الديمقراطية هي إرادة الشعب وإذا شاءت إرادة الشعب في تطبيق عقوبة الإعدام ووافق البرلمان عليها، فلا يحق لكم التدخل في هذا الشأن".

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة تقول السلطات التركية إن عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" قامت بتنفيذها وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.