مانشستر يونايتد يحقق إيرادات قياسية خلال عام

حقق مانشستر يونايتد رقما غير مسبوق في تاريخ الأندية الإنجليزية حيث بات أول ناد في إنجلترا يحقق عائدات تفوق 500 مليون جنيه إسترليني، حسب نتائجه المالية ببورصة نيويورك التي نشرها اليوم (الاثنين).

ووصلت عائدات مانشستر يونايتد في السنة المالية التي انتهت في 30 من يونيو/ حزيران لأكثر من 515 مليون إسترليني (685 مليون دولار) ليصبح النادي الثاني، بعد برشلونة الإسباني، الذي يحقق عائدات تفوق 500 مليون استرليني.

وأظهرت الأرقام أن مانشستر يونايتد حقق أرباحا قياسية قيمتها 68 مليون إسترليني، جاء أغلبها من نشاطه التجاري الذي يتضمن عقد رعاية كبير مع شركة "أديداس" للمنتجات الرياضية.

وذكرت صحيفة "ذا تلغراف" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد دفع8.4 مليون إسترليني كتعويض لمديره الفني السابق لويس فان جال وأعضاء جهازه الفني، إثر رحيلهم في مايو/ آيار الماضي.