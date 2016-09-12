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شاهد: وصول 500 مهاجر بينهم أطفال ورضع إلى صقلية بعد إنقاذهم

12/9/2016

نقل مئات المهاجرين ومنهم أطفال ورضع بسلام إلى ميناء أوغوستا في صقلية بإيطاليا اليوم بعد أن أنقذتهم السفينة إم.في فينكس التابعة لمحطة المساعدة البحرية للمهاجرين.

وتم إنقاذ نحو 500 مهاجر من ثلاثة زوارق مطاطية قبالة السواحل الليبية وكانوا ضمن نحو 3400 مهاجر أنقذوا في مطلع الأسبوع في نحو30 عملية منفصلة نسقها حرس السواحل الإيطالي.

وقال جونزالو كاليرون ربان السفينة ام.في فينكس "هذه المرة عثرنا على ثلاثة زوارق مطاطية، كان هناك العديد من الأطفال وبعض الرضع لا تزيد أعمارهم عن عام. كان الأمر مؤثرا حقيقة هذه المرة، كنا نعمل مع زوارق تابعة للبحرية ومنظمات أهلية أخرى. سار كل شيء على ما يرام. لم يسقط ضحايا".

ولم ترد معلومات دقيقة عن الأماكن التي جاء منها المهاجرون.

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