شاهد: ميلان يسقط في عقر داره بهدف نظيف أمام أدوينيزي

لم يستطع فريق ميلان حماية شباكه في عقر داره فسقط أمام ضيفه أودينيزي بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما، الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار أودينيزي لمهاجمه الكرواتي ستيب باريتشا الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل في الدقيقة 88 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى البعيدة، على ملعب "جوزيبي ماتزا" في ضواحي مدينة سان سيرو.

وتعرض ميلان بذلك للهزيمة الثانية على التوالي، وتراجع إلى المركز الرابع عشر، بينما في المقابل، حقق أودينيزي انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 6 نقاط، وتقدم إلى المرتبة الخامسة حتى الآن في ترتيب جدول الكالتشيو.