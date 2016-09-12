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شاهد: لبنانيون يحتجون على مشروع تطوير شاطئ بلدة

12/9/2016

احتشد عشرات من السكان المحليين والناشطين وأصحاب الأعمال قرب شاطئ كفر عبيدا وهي بلدة تطل على ساحل البحر في شمال لبنان للاحتجاج على ما يقولون إنه مشروع تنمية من شأنه أن يهدد الحياة البحرية ويمنع الناس من الوصول إلى الشاطئ.

وتقول الحملة التي يطلق عليها "أنقذوا كفر عبيدا" إن الحكومة وافقت مؤخرا على خطة قدمتها شركة تطوير خاصة لاستخدام 37 ألف متر مربع من الشاطئ بالإضافة إلى استصلاح 4000 متر مربع من مياه البحر.

وهذه المنطقة من الشاطئ تحظى بإقبال كبير من السكان المحليين الذين يقومون بالسباحة والرياضات المائية فيها.

وقال أحد الخبراء المحليين إن المشروع سيضر الأسماك والحياة البحرية في المنطقة.

وتشتهر المنطقة بالمطاعم والحانات على الشاطئ ويقول السكان المحليون إنها هي واحدة من أفضل المناطق للغوص في البلاد وبها أنظف المياه.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المشروع موجود منذ عام 2007 لكنه تعطل حتى وافقت الحكومة عليه في اجتماع في الآونة الأخيرة.

وأجازت الموافقة لشركة خاصة هي شركة إنماء الشواطئ اللبنانية بإنشاء منتجع خاص وناد لليخوت بطول الشاطئ.

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