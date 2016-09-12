شاهد: قوات النظام السوري تخرق الهدنة بعد بدء سريانها

لم تصمد الهدنة بسوريا التي كانت من المفترض أن تبدا اليوم إلا لفترة وجيزة بعد أن خرقتها طائرات النظام عدة مرات، وذلك بعد قصف سابق صباح اليوم في حلب وحمص وإدلب، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى.

وأفاد مراسل الجزيرة في حلب إنه تم تسجيل أول خرق للهدنة بعد ربع ساعة فقط من سريانها، حيث قصفت طائرات النظام منطقة حندرات بحلب ببراميل متفجرة، وهي منطقة تخضع لفصائل المعارضة مثل كتائب نور الدين زنكي.

وأكد المراسل أنه لا وجود لجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) بالمنطقة، وأنه لم تقع اشتباكات هناك أيضا، كما قصف النظام بعد نحو ساعة ريف حلب الغربي.

كما خرقت طائرات النظام الهدنة للمرة الثالثة عندما أغارت على بلدة طيبة الإمام في ريف حماة، وخرقتها في إدلب أيضا.

وفي وقت سابق، قال المراسل إن مروحيات النظام ألقت ثمانية براميل متفجرة على مدينة حلب ظهر اليوم، كما ألقت براميل على أحياء صلاح الدين وقاضي عسكر والقاطرجي والسكري والميسر، بعد غارات للطيران الروسي على أحياء الصالحين والجزماتي والراشدين، وعلى بلدتي معارة الأرتيق والأتارب بريف حلب.

كما نفذت طائرات روسية صباح اليوم غارات على مدينة إدلب، مما أدى إلى مقتل أم وطفلتيها وإصابة آخرين، بينما وثق ناشطون غارات على بلدات ملس وبيرة أرمناز ومعمل القرميد.

وفي حمص أفاد مراسل الجزيرة بمقتل طفل وإصابة آخرين جراء قصف لطائرات النظام على بلدة "أم شرشوح" في الريف الشمالي، كما أصيب عدة مدنيين وُصفت حالة بعضهم بالخطيرة إثر قصف طائرات النظام بلدة الفرحانية، وتعرضت مدينة الرستن لقصف ببراميل متفجرة.

وشهد ريف دمشق قصفا مدفعيا في أول أيام عيد الأضحى، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وسقوط عدة جرحى في بلدة مسرابا، بينما تعرضت منطقة وادي بردى لقصف ببراميل متفجرة، وفقا لشبكة شام.

وأضافت الشبكة أن قصف البراميل شمل أيضا تل عنتر في درعا، كما سقط عدة جرحى في بلدات عقربا وكفرناسج وأبطع المجاورة بسبب القصف المدفعي.

وعلى صعيد المعارك، تصدت فصائل المعارضة لهجمات قوات النظام في تل حمرية بمحافظة القنيطرة وفي قرية كباني باللاذقية، حيث أكد ناشطون سقوط قتلى بين قوات النظام.

كما أفاد مراسل الجزيرة في درعا أن المعارضة السورية تصدت لهجوم شنته قوات النظام والمليشيات الداعمة لها على تلة استراتيجية في ريف القنيطرة.

واستهدفت المعارضة مواقع للنظام في بلدتي كفريا والفوعة بإدلب، وفي بلدة قمحانة شمال حماة، وقال ناشطون إن القصف حقق إصابات جديدة.