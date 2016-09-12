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شاهد: فالنسيا يخسر أمام ريال بيتيس 3-2 بالليغا

11/9/2016

تواصلت معاناة فالنسيا الإسباني الذي مني بهزيمته الثالثة على التوالي وجاءت على يد ضيفه ريال بيتيس 2-3 الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني في مباراة أكملها "الخفافيش" بعشرة لاعبين.

وتقدم بيتيس في الدقيقة 38 عبر "روبن كاسترو" ثم تعقدت مهمة فالنسيا بطرد الأرجنتيني انزو بيريز في الدقيقة 51 ما مهد الطريق أمام الضيف الأندلسي لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 54 عبر خواكين سانشيز.

لكن فالنسيا استفاق في أخر 15 دقيقة وقلص الفارق عبر رودريغو مورينو (75) ثم سرعان ما أدرك التعادل بواسطة الأرجنتيني ايزيكييل غاراي (78).

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