شاهد ـ الأسد: مصممون على استعادة كل منطقة من "الإرهابيين"

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الدولة مصممة على استعادة كل المناطق، وإعادة إعمارها على حد وصفه.

وأضاف الأسد خلال جولة في مدينة داريا التي أخرج منها أهلها ومقاتلو المعارضة واستولت عليها القوات الحكومية الشهر الماضي، أنهم عازمون على إعادة الإعمار وبناء كل ما هدم بمعانيه البشرية والمادية.

وقالت الرئاسة السورية في بيان نشر على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي إن الرئيس بشار الأسد قال اليوم الاثنين إن البلاد مصممة على استعادة كل منطقة من "الإرهابيين".

ونشرت الرئاسة البيان قبل ساعات من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيها الولايات المتحدة وروسيا.

ويشار إلى أن مدينة داريا التي تقع في محافظة ريف دمشق تحولت إلى مدينة أشباح بعد عملية الإخلاء الكامل يوم الجمعة (26 من أغسطس/آب) بموجب اتفاق سلم المدينة بشكل فعلي للحكومة.