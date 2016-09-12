شاهد: "سولي" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية

تصدر فيلم "سولي" المقتبس من قصة حقيقية لطيار هبط بطائرة فوق سطح نهر هدسون، إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق فيلم "سولي" الذي يشارك في بطولته كل من توم هانكس وأرون إيكهارت ولورا ليني، إيرادات بلغت 35.5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.

وجاء في المركز الثاني فيلم الرعب والغموض "وين ذا باو بريكس" الذي يشارك في بطولته كل من موريس شستنات وريجينا هال وغلين مورشور، محققا إيرادات بلغت 15 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الثالث فيلم الاثارة والرعب "دونت بريث". الذي يشارك في بطولته كل من جان ليفي وديلان مينيتي وستيفن لانغ، محققا إيرادات بلغت 8.2 مليون دولار.

وحل في المركز الرابع فيلم الخيال العلمي والمغامرات "سويسايد سكواد" الذي يشارك في بطولته كل من ويل سميث ومارغوت روبي وغاريد ليتو وكارا ديليفين، محققا إيرادات بلغت 7ر5 مليون دولار.

وجاء خامسا فيلم الرسوم المتحركة " ذا وايلد لايف (روبنسون كروز)". والذي يشارك في أداء اصوات شخصياته كل من ماتياس شواغوفر ويوري لوينثال وساندي فوكس، محققا إيرادات بلغت 3.4 مليون دولار.