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شاهد: سوري مسلح يحاول المواءمة بين حياته في البيت والحرب

12/9/2016

يجد باسل العكش نفسه ممزقا باستمرار بين لعب دور في المعركة ضد رئيس  النظام السوري بشار الأسد وقضاء الوقت مع أولاده.

وباسل، معارض سوري مسلح يجد صعوبة في المواءمة بين حياته في البيت والحرب على الجبهة، حيث يقف على خط المواجهة بالقرب من مدينة الحولة السورية لمراقبة واستطلاع قوات العدو.

لكنه مشغول، رغم ذلك، بشيء واحد فقط يسيطر على تفكيره ألا وهو الحصول على منزل لأسرته الصغيرة.

كما أن لديه محلا يديره لتصليح الدراجات النارية على الرغم من أن العمل تباطأ منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011.

وكانت مدينة حمص مركزا للانتفاضة ضد الأسد التي بدأت في شكل احتجاجات سلمية مناهضة للحكومة منذ أكثر من خمس سنوات.

وسمحت هدنة في حمص عام 2014 للمعارضة المسلحة بالانسحاب من البلدة القديمة.

لكن المدينة ومناطقها تخضع لحصار محكم من قبل الجيش السوري والمليشيات الموالية للحكومة على مدى سنوات وعدا بضع شحنات مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة تمنعت السلطات دخول معظم امدادات المواد الغذائية والمساعدات.

وأجبر هذا الوضع المزري السكان على تولي أمور أنفسهم بأنفسهم لتدبير ما يلزم من أجل البقاء ولا يمثل العكش استثناء في ذلك. فهو يزرع قطعة صغيرة من الأرض بجوار منزله بالخضروات لتأكلها عائلته.

ويقسم العكش وقته بين الحياة على خط المواجهة والحياة في المنزل ويقول إن أسوأ ما في حياته هي اللحظات التي يودع فيها أولاده كل أسبوع ولا يعرف ما إذا كانت هذه هي المرة الأخيرة التي يراهم فيها.

وأدت الحرب السورية المستمرة منذ خمس سنوات إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد نحو 11 مليون شخص أي نصف عدد السكان قبل اندلاع الحرب، ما فجر أزمة لاجئين في الشرق الأوسط وأوربا.

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