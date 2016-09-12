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شاهد: حجاج بيت الله يتوافدون على منى لرمي الجمرات

12/9/2016

يحتفل المسلمون في أنحاء العالم اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك بينما يتوافد حجاج بيت الله الحرام من مشعر مزدلفة إلى صعيد منى لرمي جمرة العقبة الكبرى.

ومع صباح العاشر من ذي الحِجة، توجه بعضُ الحجيج مباشرة الى جسر الجمرات في منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، اتباعا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بينما توجه آخرون إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة أحد أركان الحج.

وقد أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية أن إجماليَ عددِ الحجاج هذا العام بلغ مليونا و863 ألفاً.

وقد وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى منى للإشراف مباشرةً على راحة حجاج بيت الله الحرام، وما يقدم إليهم من خدمات وتسهيلات، إضافة إلى الاطمئنان على جميع مراحل الخُطة العامة لتنقلاتِ الحجاج في المشاعر المقدسة. وكان في استقبال العاهل السعودي وليُ العهد الأمير محمد بن نايف.

المصدر : الجزيرة مباشر
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