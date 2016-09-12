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شاهد: ثلاث دقائق تكلف تشلسي نقطتين ثمينتين

11/9/2016

فرض فريق سوانزي سيتي التعادل على ضيفه تشيلسي (2-2) في المباراة التي جرت بينهما، الأحد 11 سبتمبر/ أيلول، على ملعب "ليبرتي"، في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الإسباني دييغو كوستا هدفي الفريق اللندني، في الدقيقتين (18 و81)، بينما سجل ثنائية سوانزي كل من الآيسلندي غيلفي سيغوردسون، والهولندي ليروي فير عند الدقيقتين (59 من ضربة جزاء، 62) على التوالي.

وأهدر تشيلسي أول نقطتين في الموسم الجديد للبريمير ليغ، واكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 10 نقاط، ويحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما رفع سوانزي رصيده إلى 4 نقاط، ويحتل المركز الثالث عشر في الدوري.

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