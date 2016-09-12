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شاهد: توتي يقود روما لتحقيق فوز صعب على سامبدوريا

11/9/2016

قاد النجم المخضرم فرانشيسكو توتي فريقه روما لتحقيق فوز مثير في الوقت القاتل 3 / 2 على ضيفه سامبدوريا. 

وتقدم روما بهدف مبكر عن طريق نجمه الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة الثامنة، قبل أن يسجل سامبدوريا هدفين عبر لاعبيه لويس مورييل وفابيو كوالياريلا في الدقيقتين 18 و41، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين مقابل هدف واحد.

واستغل روما توقف المباراة لمدة 80 دقيقة تقريبا، خلال فترة الراحة ما بين الشوطين بسبب الأمطار الغزيرة، ليستعيد اتزانه في الشوط الثاني، حيث سجل مهاجمه البوسني إيدين دزيكو هدف التعادل في الدقيقة 61، قبل أن يضيف توتي الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع روما رصيده بهذا الانتصار الثمين إلى سبع نقاط، ليرتقي إلى المركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطة أمام سامبدوريا، الذي بات في المركز الخامس.

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