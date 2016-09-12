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شاهد: تصوير جوي لمظاهرة مليونية ضد زواج المثليين في المكسيك

12/9/2016

خرجت مظاهرات ضخمة في شتى أنحاء المكسيك السبت الماضي احتجاجا على زواج المثليين، وضد اقتراح الرئيس إنريكي بينا نييتو بالاعتراف بزواج المثليين في ذلك البلد المحافظ بشكل تقليدي.

ودعت لهذه المسيرات الجبهة الوطنية من أجل الأسرة وهي ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني وجماعات دينية مختلفة، ويتوقع استمرار المظاهرات من أقصى شمال المكسيك حتى شبه جزيرة يوكاتان.

ويُسمح بزواج المثليين في مكسيكو سيتي بالإضافة إلى عدة ولايات. واقترح بينا نييتو تغيير الدستور للسماح بهذا الزواج في شتى أنحاء المكسيك.

ومازال زواج المثليين محظورا بموجب قوانين محلية في كثير من ولايات المكسيك البالغ عددها 31.

ويقول الرئيس المكسيكي إنه يجب على الكونغرس مناقشة وتسوية قضية زواج المثليين.

ويواجه بينا نييتو سخطا بسبب تباطؤ الاقتصاد وفضائح تتعلق بتضارب المصالح وعنف عصابات المخدرات وزيارة قام بها المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وأدت إلى استقالة وزير المالية المكسيكي .

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