شاهد: "الطاوس" رمز المقاومة في ميانمار مهدد بالانقراض

مثل الطاوس رمزا وطنيا في ميانمار، خصوصا بالنسبة للحزب الحاكم بزعامة أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام، غير أنه يواجه حاليا خطر الاندثار.

وعلى مدى أكثر من قرن، شكل الطاوس رمزا لسلالة كونباونغ التي كانت تستخدمه شعارا لها.

وكان هذا الطائر الضخم يهيمن أيضا على العروش، شأنه في ذلك شأن الأسد والنسر في مناطق أخرى، إلى أن أطاحت الامبراطورية البريطانية بالنظام الملكي البورمي واستعمرت البلاد اعتبارا من نهاية القرن التاسع عشر.

وليس من قبيل الصدفة اختيار بطل الاستقلال البورمي سنة 1948 الجنرال أونغ سان والد أونغ سان سو تشي، هذا الطائر رمزا لنضاله ضد البريطانيين وإطلاقه أسم "الطاوس المقاتل" على مجلته.

وبعد مرور عقود عدة، في ثمانينيات القرن الماضي، اعتمدت أونغ سان سو تشي وحزبها الناشئ حديثا حينها الطاوس المقاتل شعارا.

وبعد الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 التي حقق فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية فوزا تاريخيا ساحقا، حمل الحزبيون بأعداد كبيرة العلم الأحمر للحزب مزينا بشعار الطاوس الأصفر الشهير.

كذلك حاولت أحزاب أخرى صغيرة اعتماد الطاوس شعارا لها.