شاهد: الصين تقترب من إنجاز أعلى جسر في العالم

أنهى مهندسون معماريون صينيون تشييد هيكل جسر من المتوقع أن يصبح الأعلى في العالم، بحسب ما كشفت السلطات المحلية.

ويبلغ ارتفاع جسر بيبانجيانغ الواقع فوق نهر في منطقة جبلية جنوب غرب الصين 565 مترا، وفق البيان الصادر عن هيئة المواصلات في مقاطعة غويجو.

وسيتخطى الجسر الجديد، جسر نهر سيدو في مقاطعة هوباي ليصبح أعلى جسر في العالم، بحسب البيان الصادر الأحد الذي أكد أنه جرى ربط طرفي البنيان السبت.

ومن المرتقب فتح الجسر الممتد على 1341 مترا لحركة السير في نهاية العام الحالي وهو سيقلص مدة الرحلات من خمس ساعات إلى ساعتين، على ما أفادت القناة الصينية المركزية الاثنين.

وتضم الصين عددا كبيرا من الجسور المصنفة من بين الأعلى في العالم، مع العلم أن أطول جسر، بحسب طول هيكله وليس علوه عن الأرض، يبقى جسر ميلو في فرنسا (343 مترا).