شاهد: إلتهاب رئوي لكلينتون يلغي رحلتها إلى كاليفورنيا

ألغت هيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، رحلتها المقررة إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة وذلك اثر تعرضها لوعكة صحية في مناسبة لإحياء ذكرى ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، الإرهابية في نيويورك، حسبما ذكرت وسائل اعلام محلية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" ان كلينتون كان من المقرر أن تسافر إلى ولاية كاليفورنيا اليوم الاثنين إلا أن حملتها أعلنت أنها ألغت السفر بسبب إصابتها بالتهاب رئوي منذ يوم الجمعة الماضي.

وقالت الطبيبة الشخصية للمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون أمس الأحد إن كلينتون مصابة بالتهاب رئوي وذلك بعد تعرضها لوعكة خلال إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر/أيلول في حدث جدد التركيز على صحتها قبل أقل من شهرين على انتخابات الرئاسة الأمريكية .

وقالت طبيبتها ليزا بارداك في بيان إنها كانت مصابة بسعال له صلة بحساسية وإن فحصا أُجري لها يوم الجمعة أظهر إصابتها بالتهاب رئوي.

وأضافت بارداك "تم إعطاؤها مضادا حيويا ونُصحت بالراحة وتخفيف ارتباطاتها. وأثناء وجودها في مناسبة هذا الصباح ارتفعت درجة حرارتها وتعرضت لجفاف.

فحصتها لتو وهي الآن تخلصت من الجفاف وتتماثل للشفاء بشكل جيد."

وبصرف النظر عن حجم ما سيقلصه المرض من حملتها فإن تشخيص حالتها يأتي في وقت حرج في السباق للبيت الأبيض أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب. وستُجرى أول مناظرة من بين ثلاث مناظرات في 26 من سبتمبر/أيلول وستُجري الانتخابات في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وكانت كلينتون التي يبلغ عمرها 68 عاما قد غادرت فجأة الحدث البارز الذي كان التلفزيون يبثه في مدينة نيويورك ونُقلت إلى منزل ابنتها تشيلسي في مانهاتن ثم ظهرت بعد نحو ساعتين وهي تضع نظارة شمسية وتبلغ الصحفيين بأنها "تشعر بأنها في حال أفضل".