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دراسة: 13% من البالغين الأمريكيين يدخنون الماريغوانا

12/9/2016

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يعترف عدد متزايد من الأمريكيين بتدخين الماريغوانا  وتشير دراسة جديدة إلى أن هذا ربما يرجع على الأقل بشكل جزئي إلى العدد المتزايد من الناس الذين لا يعتقدون أنها خطيرة.

وقام الباحثون بعملية مسح شملت نحو 600 ألف بالغ أمريكي من عام 2002 حتى عام 2014 بشأن استخدامهم للماريجوانا وصحتهم.

وقال الباحثون في دورية لانسيت للطب النفسي على الانترنت إن تعاطي الماريغوانا  زاد من 10.4 في المئة بين البالغين إلى 13.3 في المئة خلال فترة الدراسة.

وخلال نفس الفترة تراجعت نسبة البالغين الذين يعتقدون بوجود خطر كبير مرتبط بتدخين الماريغوانا  مرة أو مرتين أسبوعيا من نحو 50 في المئة إلى 33 في المئة.

وقال الدكتور ولسون كومبتون كبير معدي الدراسة وهو نائب مدير المعهد القومي لتعاطي المخدرات عبر البريد الإلكتروني إنه "على الرغم من الأدلة العلمية للأضرار المحتملة فإن البالغين أقل اقتناعا بشكل كبير بالأخطار المرتبطة باستخدام الماريغوانا. هذا التراجع في الضرر المتصور مرتبط بشكل قوي بالزيادة في التعاطي".

وقال المعهد القومي لتعاطي المخدرات إن الماريغوانا هي أكثر المخدرات التي يشيع تعاطيها في الولايات المتحدة.

وأضاف أن من بين الآثار التي تحدث على المدى القصير نتيجة استخدام الماريغوانا  تغير الحالة المزاجية وصعوبة التفكير ومشكلات في الذاكرة. وبمرور الوقت يمكن لهذا المخدر أن يؤدي أيضا إلى مشكلات في التنفس وزيادة عدد ضربات القلب وسلسلة من اضطرابات الحالة المزاجية.

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