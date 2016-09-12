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بالصور: تغريم مصففة شعر نرويجية بسبب رفضها التعامل مع محجبة

12/9/2016

قضت محكمة نرويجية اليوم (الاثنين) بتغريم مصففة شعر لإقدامها على سلوك ينطوي على تمييز ضد امرأة مسلمة محجبة.

وقضت محكمة ابتدائية في مدينة ساندنيس بجنوب غرب النرويج بأن تدفع ميريت هودني غرامة بقيمة عشرة آلاف كرونر (1200 دولار) وتكاليف أخرى بقيمة خمسة الاف كرونر.

كانت المحجبة مليكة بايان قد اشتكت من تعرضها للتمييز في تشرين أول/أكتوبر عام 2015 في صالون تجميل هودني، وبحسب رواية بايان، فإنها عندما سألت عن تكلفة صباغة الشعر، أمرتها هودني بالمغادرة، وقالت إنها لن تتعامل مع أي شخص مثلها.

وخلال الإجراءات القضائية، قالت هودني إن القضية " سياسية وليست دينية" وإنها توترت عندما دخلت المرأة التي ترتدي حجابا الصالون.

وقالت هودني" الحجاب بالنسبة لي هو رمز استبدادي، يشير الى التطرف".

 
 

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