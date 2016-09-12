الحجاج يبيتون في مزدلفة بعد أداء الركن الأعظم

توافد حجاج بيت الله الحرام على منطقة مزدلفة للمبيت هناك بعد أدائهم ركن الحج الأعظم بصعيد عرفات ويقف الحجاج في مزدلفة حتى فجر غد (الاثنين) العاشر من ذي الحجة.

وكان الحجاج بدأ بالنفير إلى مزدلفة بعد غروب شمس الأحد والوقوف بعرفات حيث أدوا صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة بعرفات، واستمعوا إلى خطبة عرفة التي حذر فيها الدكتور عبد الرحمن السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام من "تكدير صفو شعائر الحج"، وقال إن "أمن الحرمين وسلامة الحجيج خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها برفع شعارات سياسية أو نعرات طائفية".

وخاطب السديس قادة الأمة الإسلامية وشعوبها قائلا إن الظروف الصعبة التي تمرّ بها الأمة اليوم تلزمهم التضامن وتنسيق المواقف لحل قضاياها، "وعلى رأسها قضية فلسطين ومأساة إخواننا في بلاد الشام والعراق واليمن وغيرها".

وبهذه الخطبة أصبح السديس أول خطيب لعرفة خلفا لمفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الذي اعتذر لظروف صحية، وهو الذي انفرد بإلقاء هذه الخطبة على مدى 35 عاما منذ تعيينه خطيبا لمسجد نمرة.