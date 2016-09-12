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اتفاق بين إسرائيل وفيسبوك

12/9/2016

مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ

اتفقت السلطات الإسرائيلية وشبكة فيسبوك على التعاون في التصدي للمواد التحريضية التي ينشرها "الإرهابيون" عبر الشبكة.  

جاء ذلك خلال لقاء وزير الأمن الداخلي والعدل غلعاد إردان ووزيرة العدل أييلت شاكيد الإسرائيليان مع مسؤولين كبار من شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي يزورون البلاد حاليا لبحث ظاهرة استخدام هذه الشبكة للتحريض على الإرهاب، حسب الإذاعة الإسرائيلية.

وتم خلال الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلون عن النيابة العامة والشرطة، الاتفاق على توطيد التعاون بين السلطات الإسرائيلية المختصة وشبكة فيسبوك من أجل شطب المواد التحريضية من صفحات الشبكة. 

وقالت وزيرة العدل إن شبكتي فيسبوك و"يوتيوب" استجابتا لمعظم الطلبات التي تقدمت بها إسرائيل إليهما خلال الأشهر الأخيرة لشطب مثل هذه المواد.        

كان إردان قد صرح، في شهر يوليو/ تموز الماضي، بأن "يد مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ ملطخة بالدماء" بعدما قتلت فتاة اسرائيلية (13عاما) على يد شخص نشر دعاية إرهابية في صفحته على الشبكة".  

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