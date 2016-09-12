إضرام النار بمسجد صلي فيه مهاجم الملهى الليلي في فلوريدا

عمر متين مهاجم المهلى الليلي في فلوريدا

قال محققون إن مسجدا في ولاية فلوريدا كان يصلي فيه عمر متين الذي نفذ أكبر عملية إطلاق نار جماعي في تاريخ الولايات المتحدة لحقت به أضرار اليوم الاثنين في حريق متعمد.

وقتل مسؤولون من جهات إنفاذ القانون متين بعد أن قتل بالرصاص 49 شخصا وأصاب 53 في ملهى ليلي للمثليين في أورلاندو في يونيو /حزيران الماضي.

وقال الميجر ديفيد تومسون قائد شرطة مقاطعة سانت لوسي للصحفيين خلال مؤتمر صحفي إن ضباطا في جهات إنفاذ القانون تلقوا بلاغات تفيد بتصاعد ألسنة اللهب من المركز الإسلامي في فورت بيرس الذي يقع على بعد 160 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من أورلاندو.

ووقع الهجوم بالتزامن مع عيد الأضحى ولم يسفر عن وقوع إصابات.

وأضاف تومسون أن لقطات من كاميرات مراقبة أظهرت شخصا أبيض أو يرجع أصله إلى أمريكا اللاتينية يقترب من المسجد على متن دراجة نارية. ونزل المشتبه به من على الدراجة واقترب من المسجد حاملا زجاجة بها سائل وأوراقا قبل لحظات من نشوب حريق.

وقال "بعد اقتراب الشخص اندلع حريق وهرب الشخص من المنطقة."

وقال تومسون إن المحققين لم يتعرفوا على هوية الرجل الذي هز يده أثناء مغادرته المنطقة فيما يشير إلى أنه ربما أصابته النار.

وأبلغ متين خدمة الطوارئ التابعة للشرطة أنه بايع أمير تنظيم الدولة الإسلامية رغم أن محققين لا يعتقدون أنه حصل على مساعدة من منظمات خارجية.

وذكرت أنباء أن المسجد تلقى عدة تهديدات بالعنف والترويع. وقال تومسون إن المحققين لا يزالون يبحثون عن الدافع ويدرسون احتمال أن يكون للحادث صلة بالذكرى الخامسة عشرة لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول يوم الأحد.