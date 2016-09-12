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"إتش بي" تستحوذ على طابعات "سامسونغ"

12/9/2016

وقعت شركتا "سامسونغ" الكورية الجنوبية و"إتش بي" الأمريكية صفقة بلغت قيمتها 1.05 مليار دولار أمريكي، وتقضي باستحواذ الأخيرة على قسم الطابعات في "سامسونغ".

وقال رئيس قسم الطابعات في "إتش بي"، إنريكي لوريس، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الصفقة من شأنها إدخال شركته في أسواق جديدة، ومنحها تكنولوجيا متقدمة في مجال الطابعات الليزرية.

وتشمل الصفقة بيع 6 آلاف و500 براءة اختراع تتعلق بتصنيع الطابعات، وانتقال 6 آلاف موظف، بينهم ألف و500 مهندس، من "سامسونغ" إلى "إتش بي".

ومن المنتظر أن تستغرق إجراءات المصادقة على الصفقة قرابة العام.

تجدر الإشارة إلى أن عائدات قسم الطابعات في "سامسونغ" بلغت العام الماضي 1.8 مليار دولار.

 

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