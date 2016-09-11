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وفاة المرأة التي أنهت قبلتها الحرب العالمية الثانية

11/9/2016

الصورة كانت ترمز إلى انتهاء الحرب العالمية الثانية

قالت تقارير إعلامية إن غريتا فريدمان المرأة التي كانت ترتدي ثوبا أبيض ويقبلها بحار في سكوير تايمز بمدينة نيويورك في صورة كانت ترمز إلى انتهاء الحرب العالمية الثانية توفيت عن 92 عاما.

وقال نجلها جوشوا فريدمان إنها توفيت يوم الخميس في ولاية فرجينيا بعد إصابتها بعدة أمراض من بينها الالتهاب الرئوي وذلك حسبما ذكرت شبكة "إن.بي.سي نيوز".

وقالت "إن.بي.سي نيوز" إنها ستواري الثرى إلى جانب زوجها الراحل ميشا إليوت فريدمان في مقبرة أرلينغتون ناشيونال في فرجينيا.

وكانت فريدمان المرأة التي ظهرت في إحدى أشهر صور القرن العشرين وهي اللحظة التي علم فيها الأمريكيون باستسلام اليابانيين في 14 من أغسطس/آب 1945.

والتقط المصور ألفريد إيزينستات صورة لبحار في زي أسود يقبل فريدمان وقد وضع ذراعيه حولها ومالت هي بجسمها للخلف في الوقت الذي كان الناس يحتفلون فيه في سكوير تايمز بالانتصار على اليابان.

وقالت فريدمان لشبكة "إن.بي.سي نيوز" في 2012 "لم ألاحظ اقترابه مني وقبل أن أدرك ذلك كنت في هذا الوضع المخجل". وبعد هذا العناق مضى كل من فريدمان والبحار جورج ميندوسا من رود أيلاند في طريقه.

ونُشرت هذه الصورة بعنوان "يوم الانتصار في سكوير تايم" في الأسبوع التالي في مجلة لايف.

ولم يتم تحديد هويتي فريدمان وميندوسا حتى العام 1980 عندما طلبت مجلة لايف من هذين الشخصين المجهولين أن يأتيا. وأبلغ ميندوسا "إن.بي.سي نيوز" أنه وزوجته المقبلة كانا يحتفلان بانتهاء الحرب عندما بدأ يقبل النساء في الشارع.

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