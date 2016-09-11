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وصول أولى الرحلات التركية لشرم الشيخ بعد توقف 11 شهرا

11/9/2016

قال مصدر ملاحي مصري، إنه وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأحد) أولى الرحلات التركية، إلى مطار شرم الشيخ (شمال شرق) بعد توقف دام 11 شهرًا، على خلفية سقوط طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء (شرق) نهاية العام الماضي.

وأوضح المصدر الذي يعمل بمطار شرم الشيخ المصرية، مفضلا عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن أولى رحلات الخطوط الجوية التركية وصلت المطار صباح اليوم، بعد توقفها منذ حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة، في 31 من أكتوبر(تشرين أول) 2015″.

وأضاف أن "رحلة الطائرة التابعة للخطوط التركية قادمة من روسيا عبر إسطنبول إلي شرم الشيخ، وعلى متنها 150 سائحا روسيا، واستقبلهم عاملون بمجال السياحة من أبناء المدينة بالورود".

وتابع "يغادر علي نفس الطائرة عدد67 راكبا من السياح (لم يحدد جنسياتهم) المتواجدين بشرم الشيخ".

 وبهذه الرحلة تكون تركيا ثاني دولة تستأنف رحلاتها الجوية لشرم الشيخ، بعد بولندا، التي استأنفتها منذ نحو شهر، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وفي 24 من أغسطس/آب الماضي، أعلنت السفارة التركية في القاهرة، أن الخطوط التركية ستستأنف رحلاتها بين إسطنبول وشرم الشيخ، اعتباراً من اليوم.

وقالت السفارة في بيان وقتها إن الخطوط التركية ستنظم 4 رحلات في الأسبوع أيام السبت والأحد والثلاثاء والخميس.

وأوقفت العديد من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى شرم الشيخ، نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، عقب سقوط طائرة ركاب تقل سياحاً روس فوق شبه جزيرة سيناء (شرق) وأعلن عن مقتلهم جميعاً إضافة إلى طاقم الطائرة.

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