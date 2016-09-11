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هاشتاج "#يوم_عرفة" يتصدر "تويتر" عربياً

11/9/2016

تصدر هاشتاج #يوم_عرفة، اليوم (الأحد) التاسع من ذي الحجة، المرتبة الأولى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عربياً بنحو المليون تغريدة، وفق رصد وكالة الأناضول.

وتصدر الهاشتاج ذاته، في مصر بـ 908 آلاف تغريدة، وفي كلّ من الأردن والإمارات 902 ألف تغريدة في كل منهما، بينما تداولت بلدان عربية، يوم الحج الأكبر بهاشتاجات مماثلة أو مغايرة عبر منصة "تويتر"، ومنها السعودية حيث ظهر هاشتاج #عرفات في قائمة ترتيبات الأكثر تداولًا بـ"تويتر".

ونقلت التغريدات، وفق الرصد، صورًا وأنباءً وتعليقات، تتناول فريضة الحج ومراسمها والأعداد الغفيرة التي تشهد تلك الفريضة، ودعوات بالخير لبلاد المسلمين وأهلها، ودعوات للتصدق من أجل سوريا وفقراء المسلمين.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، مساء أمس، أن إجمالي أعداد حجاج بيت الله الحرام، تجاوز مليونين و800 ألف حاج حتى الساعة الخامسة مساء يوم التروية "الثامن من ذي الحجة".

وتدفق ضيوف الرحمن مع شروق شمس اليوم، إلى صعيد جبل عرفة على بُعد 12 كيلومترًا من مكة، ليشهدوا الوقفة الكبرى ويقضوا الركن الحج الأعظم، وأدوا صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، وحين تغرب الشمس يتوجهون إلى مزدلفة للمبيت بها.

وفي بيت الله الحرام، بدأت مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة، عقب صلاة فجر اليوم، جرياً على عادة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في يوم عرفة من كل عام، حيث يتم استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بثوب جديد.

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